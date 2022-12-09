انت الان تتابع خبر بعد اختفائه 140 عاما.. ظهور طائر نادر في إفريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجل العلماء آخر ظهور لـ"حمامة الدراج" عام 1882، إلا أنه عام 2019، سمع فريق مسح مؤلف من السكان الأصليين من بابوا غينيا الجديدة وباحثين أميركيين، شائعات من السكان المحليين عن طائر نادر يعيش على الأرض يدعى"auwo" يطارد الشجيرات.وخلال 2022 التقط العلماء أخيرًا لقطات للطائر المفقود منذ فترة طويلة، بينما قالت منظمة البرية التي ساهمت في تمويل البعثة، إن إعادة اكتشاف الطائر تطلبت أن يقضي فريق الباحثين شهرا شاقا على جزيرة فيرجسون، وهي جزيرة وعرة في أرخبيل قبالة بابوا غينيا الجديدة الشرقية حيث تمّ توثيق الطائر في الأصل.وقال جوردان بويرسما، الباحث في مختبر كورنيل لعلم الطيور، المشارك للبعثة التي ضمت أيضا الموظفين المحليين في متحف "بابوا غينيا الجديدة" الوطني: "شعرنا وكأننا نبحث عن مخلوق أسطوري، لأننا كنا نطارده لفترة طويلة"ونصب أعضاء البعثة سلسلة من مصائد الكاميرات على جبل كيلكران، أعلى جبل في الجزيرة. وقبل يومين من الموعد المقرر لمغادرة الجزيرة، التقطت إحدى الكاميرات صورًا ولقطات فيديو للطائر النادر.