انت الان تتابع خبر أول تعليق من أنغام بعد تعافيها: تجاوزت هذه الوعكة بفضل دعاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أنغام، في أول تعليق لها منذ إعلان تعرضها لأزمة صحية، عبر حسابها على "إنستغرام": "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد منَّ الله عليَّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب".

وأضافت الفنانة المصرية: "لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي.. أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم، أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي".



وتابعت: "الأطباء الأكفاء الذين أشرفوا على متابعة حالتي وعلاجي وقاموا برعايتي على أكمل وجه.. حقيقة ألف شكر مش كفاية.. أولادي، حبايبي، وأسرتي، إللي مسابونيش لحظة ربنا يخليكم ليَّ وميحرمنيش من حبكم أبدًا".

واختتمت: "زملائي، حبايبي، وأصدقائي، إللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليَّ.. شكرًا على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقة محظوظة بكم.. كفاكم الله جميعًا شر المرض، وعافاكم، ورزقكم الصحة والعافية".



وكان الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني بمصر، وأحد أعضاء الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية أنغام، قد أعلن قبل أيام مغادرة الفنانة المستشفى، بعد تعافيها من وعكة صحية شديدة خضعت على إثرها لعمليتين جراحيتين.

وأشار طبيب الفنانة المصرية حينها إلى عدم وجود أي موانع طبية تمنعها من استئناف نشاطها الفني والغناء من جديد، لافتًا إلى أنها "تستطيع الغناء، لكن قرار عودتها في الوقت الحالي يرجع لها وحدها".

وتعرضت الفنانة المصرية أنغام، مؤخرًا لوعكة صحية شديدة، أجرت على إثرها عمليتين جراحيتين.