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بينهم بريطانيا.. ثلاث دول تطور طائرة "حربية" جديدة بعام 2035

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت حكومات الدول الثلاث في بيان إن طوكيو ولندن وروما ستبذل "جهدا طموحا لتطوير مقاتلة من الجيل الجديد" في إطار برنامج القتال الجوي العالمي GCAP (غلوبال كومبات اير بروغرام).

 

وفي وقت سابق أعلنت طوكيو سعيها لتعزيز استراتيجيتها الدفاعية.

 

واتخذت اليابان قرارا وصفته وسائل إعلام بغير المسبوق تمثل في تخليها عن إنتاج مقاتلة جديدة مع الولايات المتحدة بسبب عدم رغبة شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية في تزويدها بالتكنولوجيا المتقدمة.

 

وفي نفس السياق اختارت وزارة الدفاع اليابانية التعاون مع بريطانيا وإيطاليا كشريكين في مشروع المقاتلة الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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