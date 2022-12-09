انت الان تتابع خبر انتعاش أسعار النفط في السوق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 76.74 دولار للبرميل بارتفاع 59 سنتا، أو 0.8%، بعد أن هبطت 1.3% أمس الخميس.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتا، بما يعادل 1%، إلى 72.14 دولار للبرميل، بعد أن سجل انخفاضا 0.8% عند التسوية في الجلسة السابقة.

وأدت أنباء وقوع حادث أدى لإغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة "تي.سي إنرجي" الكندية في الولايات المتحدة، إلى ارتفاع قصير الأمد أمس الخميس، لكن الأسعار تراجعت في النهاية، إذ اعتبرت السوق أن الإغلاق لن يستمر طويلا.

وتسرب أكثر من 14 ألف برميل من النفط في مجرى مائي صغير في كانساس، مما يجعله أحد أكبر انسكابات الخام في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من 10 سنوات.