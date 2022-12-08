انت الان تتابع خبر عبد اللطيف يكشف: الحكومات السابقة رفضت انشاء ميناء الفاو لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللطيف خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "التحديات الإقليمية على الموانئ العراقية كبيرة بسبب الموقع الجغرافي لها"، مشيرا الى ان "خط الحرير الذي يأتي من شنغهاي ويمر بباكستان يصل بشكل طبيعي الى ميناء الفاو الكبير، ومن ثم الى خط سككي يوصل البضائع الى برلين ومن هناك توزع على اكثر من 68 دولة".واضاف: "في هذا الحال ان الحركة الملاحية لشحن البضائع لا تتوفر الى الكويت وايران والامارات وحتى مصر ولهذا يتم تعطيل هذا المشروع طيلة الفترة السابقة بعدما علمت كل هذه الدول بالفائدة الكبيرة التي سيحصل عليها العراق من هذه المشاريع"، موضحا ان "اغلب الحكومات السابقة رفضت انشاء ميناء الفاو بسبب الضغط الإيراني والكويتي".