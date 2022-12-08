بغداد والرياض تؤكدان استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في بيان، إن الأخير "التقى، مساء اليوم الخميس، في مدينة الرياض، وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، على هامش مشاركته في القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ".وأكد السوداني خلال اللقاء "اهتمام العراق بتوسعة الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع المملكة، والعمل على تفعيل الاتفاقات الثنائية في هذه المجالات".

من جانبه أعرب القصبي الذي يرأس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي السعودي، عن "انفتاح المملكة العربية السعودية على التعاون مع العراق، وزيادة حجم الاستثمار فيه، وتفعيل التفاهمات المشتركة على مختلف الصعد".

وشهد اللقاء التأكيد على "استئناف العمل بالمجلس التنسيقي المشترك بما يؤمن زيادة التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري".

