الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للتعاون مع الحكومة العراقية

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وأشاد السوداني خلال الاتصال بـ"جهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق، في العديد من الملفات الإنسانية والتنموية"، كما قدم شكره للأمين العام للأمم المتحدة لـ"دعمه سيادة العراق وحفظ أمنه". بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، مساء اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك خلال تواجده في العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن القمة العربية الصينية".وأشاد السوداني خلال الاتصال بـ"جهود الأمم المتحدة في مساعدة العراق، في العديد من الملفات الإنسانية والتنموية"، كما قدم شكره للأمين العام للأمم المتحدة لـ"دعمه سيادة العراق وحفظ أمنه". من جانبه، اعرب غوتيريش عن "استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع حكومة السيد السوداني، ودعمها في مختلف الملفات"، كما عبر عن "اهتمامه الشديد بالأولويات التي تطرحها الحكومة في دعم جميع فئات المجتمع، ما يجعلها حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

وأكد "تطلع الامم المتحدة إلى مساندة العراق في مواجهة وتجاوز العديد من المشاكل في مقدمتها البيئة ونقص المياه وآثار التغيرات المناخية".



وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بـ"دور العراق المحوري في المنطقة، وقدرته على الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة، ليكون جسراً داعماً لتثبيت الاستقرار في المنطقة".