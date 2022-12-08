انت الان تتابع خبر عبد اللطيف: المتهم بسرقة القرن هدد القضاء وهو خلف القضبان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبد اللطيف خلال حديثه لبرنامج "علنا" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "نور زهير هدد القضاء وهو خلف القضبان قائلاً : إذا لم تخرجوني قبل 1/12 فسوف اكشف عن الأسماء التي تقف خلف هذا المشروع وتم إطلاق سراحه علما انه محكوم بالمادة 444 سرقة أموال الدولة".واضاف ان "الذي يهدد دولة وهو بهذا الموقف يعني ان خلفه جيش من الفاسدين".

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، في تشرين الاول الماضي، عن اعتقال مطلوب في مطار بغداد الدولي، فيما أعرب عن شكره للقضاء.