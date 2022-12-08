انت الان تتابع خبر الاتحاد الاوروبي: حرب أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدينا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جوزيب بوريل خلال مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه الحرب ضد أوكرانيا مثّلت إنذارا كبيرا للكثيرين منا"، مبينا ان "الاتحاد يدرك أن مخزوناته العسكرية تستنفد بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".

وأضاف بوريل: "ندرك أننا نفتقر إلى قدرات دفاعية حيوية، والى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستويات تهديد أعلى"، مشيرا الى اننا" نواجه تهديدات حقيقية، ومن المحتمل أن تتفاقم".



وشدد على أن "أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة بحاجة إلى مواصلة زيادة الإنفاق وتعزيز مشترياتهم المشتركة واستثماراتهم في التقنيات لتعويض النقص".

وتابع بوريل: "الخيار واضح بالنسبة لي، يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها.. نحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا، نحن بحاجة إلى الاستمرار في تلبية الاحتياجات الحالية ونحتاج إلى البدء في الاستعداد للمستقبل".

وعززت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنفاقها العسكري منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأجّجت النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014.

