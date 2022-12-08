العراق والأردن يبحثان تعزيز سبل التعاون القضائي

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع نظيره الأردني تعزيز سبل التعاون القضائي بين البلدين.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى زار المجلس القضائي في الأردن والتقى رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو". وأضاف أن "اللقاء بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين وأكد على العلاقة التي تربط ما بين العراق والأردن في مجال التعاون القضائي والقانوني، ومدى أهمية التعاون المشترك لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه العمل القضائي في الدول العربية".

الى ذلك، قال المركز إن "رئيس مجلس القضاء الأعلى زار المعهد القضائي الأردني واطلع على نظام ومرفقات المعهد وتم الاتفاق على ابرام مذكرة تفاهم مع المعهد القضائي العراقي".

ووصل، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أمس الأربعاء الى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.