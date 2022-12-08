انت الان تتابع خبر ملعب كرة قدم يتحول إلى ساحة نزاع شرقي بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مشاجرة وقعت بين عدد من الاشخاص داخل ملعب لكرة القدم تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء ضمن قطاع ٤٢ في مدينة الصدر شرقي العاصمة"، لافتاً إلى أنها "أسفرت عن مقتل شخص بعد اصابته بطعنات بمنطقة الرقبة".وبين، أن "المشاجرة تطورت إلى نزاع عشائري مستخدم فيه الأسلحة الخفيفة"، مشيراً إلى "وصول قوة أمنية إلى منطقة الحادث في محاولة للسيطرة عليه".