انت الان تتابع خبر حريق يودي بحياة وإصابة 4 أشخاص في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حادث الحريق الذي اندلع في مخزن للمواد الغذائية بمحافظة كربلاء أسفر عن مصرع شخصين واصابة أثنين اخرين".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حادث حريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية امتد إلى ثلاثة فنادق ملاصقة لموقع الحادث في شارع العلقمي وسط المدينة القديمة بمحافظة كربلاء.

