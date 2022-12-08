رونالدو يوضح بشأن تهديده بترك المعسكر التدريبي للبرتغال

وكتب رونالدو عبر حسابه على "إنستجرام": "مجموعتنا متحدة للغاية بصورة أكبر من أن يتم تحطيمها من قوة خارجية، أمتنا شجاعة للغاية ولن يتم تخويفها من قبل أي خصم".

وأضاف: "هذا فريق بأتم معنى الكلمة، وسيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية، آمنوا معنا، هيا برتغال".



يذكر أن "الاتحاد البرتغالي، كان قد أصدر بيانا رسميا اليوم الخميس قال خلاله: "يؤكد الاتحاد أن كريستيانو لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة معسكر المنتخب الوطني في قطر".

وواصل: "كريستيانو رونالدو بنى مسيرة مميزة وفريدة بقميص منتخب البرتغال، يجب احترامها، فهو مشهود له بالالتزام التام الذي لا جدال فيه".

وكانت صحيفة "ريكورد" نشرت على غلافها اليوم الخميس، مانشيت بعنوان: "رونالدو هدد بالرحيل"، مؤكدة أن "الدون" هدد بالرحيل، فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا الأخير.

