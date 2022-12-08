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الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع العقوبات على صناعة الطائرات الروسية

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بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لصحيفة "بوليتيكو": "يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا توسيع قائمة العقوبات على المنتجات المستخدمة في صناعة الطيران والفضاء، لتشمل محركات الطائرات وأجزاءها، فضلا عن أجهزة الكمبيوتر المحمولة ومحركات الأقراص الثابتة والكاميرات والعدسات".

وبالإضافة إلى ذلك، قد تندرج محركات الطائرات المسيّرة والمعدات الكيميائية والبيولوجية والمكونات الإلكترونية ضمن العقوبات الجديدة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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