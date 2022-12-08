انت الان تتابع خبر البرلمان الألماني يعتزم إصدار قرار يخص الإبادة الجماعية للايزيديين في سنجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، استقبل رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجيَّة الألمانيَّة توبياس تنكل"، لافتة إلى أن "الجانبين بحثا القضايا المُتعلقة بحقوق الإنسان سيما مايتعلق بموضوع الايزيديين في العراق وحقوقهم".وأعرب وزير الخارجية، عن "حرص الحكومة العراقيَّة على تقوية الأسس والمبادئ والقيم الديمقراطيَّة في العراق"، مؤكِّداً أنَّ "الحكومة العراقيَّة تعمل على حماية حقوق كافة مكونات الشعب العراقيّ، عبر تشجيعهم على البقاء في مناطقهم لحفظ التنوّع الذي يشكل النسيج العراقيّ و توفير الحماية اللازمة لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لذلك، وإتخاذ كل السُبُل الكفيلة بحماية التنوّع المجتمعيّ في العراق".وبحثَ الجانبان، "التطوُّرات الإقليميَّة والدولـيَّة محلّ الاهتمام ودور العراق البارز في حل الصراعات بين دول المنطقة عبرَ عقد الحوارات الثنائيَّة بين أطراف النزاع"، مُشيراً إلى أنَّ "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانيَّة المُزمعُ عقدهُ في العاصمة الأردنيَّة عمّان سيكون منبرًا لتبادل الأراء ووجهات النظر حيال العديد من الازمات التي تعاني منها دول المنطقة".

من جانبه، بين توبياس تنكل أنَّ "البرلمان الألمانيّ بصدد إصدار قرار في شهر كانون الثاني باعتبار ماحدث للايزيدين في سنجار جريمة ابادة جماعيَّة".

