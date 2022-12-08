انت الان تتابع خبر العراق والناتو يؤكدان على استمرار التعاون "رغم التقاطعات السياسية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، قائد بعثة حلف الناتو في العراق، الفريق جيوفاني أيانوتشي، وجرى استعراض عمل بعثة الحلف في البلاد واستمرار التعاون والشراكة في مجال الاستشارة والتدريب، ورفع القدرات".وأشار الأعرجي، إلى أن "العراق يؤمن بالتعاون الأمني والاستخباري بين الدول، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون، حتى لو كانت هناك تقاطعات سياسية بين الدول، مبيناً أن الحكومة العراقية الجديدة تعد الناتو شريكا حقيقيا للعراق، وأنها جادة باستمرار هذا التعاون، للاستفادة من خبراته".

وأعرب، عن "تطلع العراق لاستمرار عمل بعثة الناتو مع وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً أن الحكومة عازمة على تسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية، لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التدريب ورفع القدرات"، مبيناً أن العراق لن يكون مع دولة ضد أخرى، بل سيكون نقطة اتصال مع الجميع، وأن هدفه الأمن المستدام له وللمنطقة.



من جانبه، أكد قائد بعثة الناتو، أنه "سيرفع تقريرا إلى بروكسل عن أهمية استمرار التعاون والشراكة مع العراق، بما يساعد على دعم القوات العراقية في بناء قدراتها وإمكانياتها".