انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان أزمة المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن ذياب "أستقبل السفير الإيراني والوفد المرافق له لبحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتوسيعها وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الجارين".

وقدم الوزير "شرحاً تفصيلياً عن الواقع المائي في العراق والانهر والروافد المشتركة التي تغذي بعض محافظات العراق والاهوار العراقية وتأثير التغيرات المناخية بشكل ملموس على الواقع الاروائي العراقي، اضافة للشحة المائية التي عصفت بالبلاد ولثلاث مواسم متتالية".



وأكد "أهمية التوصل لتفاهمات واتفاقيات مشتركة مبنية على أسس علمية وفنية دقيقة تعتمد على الشفافية خدمةً لمصلحة شعبينا الجارين، مشدداً على ضرورة تفعيل الزيارات واللجان المشتركة على المستويين الفني والوزاري والتوصل لتفاهمات ثنائية وتذليل كافة العقبات ضمن الاطر والاتفاقيات الثنائية المبرمة سابقاً بين البلدين".

من جانبه، أبدى السفير الايراني "استعداد بلاده للتعاون مع العراق كون البلدين تربطهم علاقات اجتماعية تحتدم علينا مزيداً من التعاون المشترك من خلال الحوار البناء والهادف وفقاً للظروف المناخية التي تمر بها المنطقة عموماً، موجهاً للوزير دعوة رسمية من وزير الطاقة الايراني لزيارة بلاده".



كما ابدى الجانب الإيراني، وفق البيان، "التعاون في تقديم الدعم في مجال استخدام طرق الري الحديثة وفتح أفق التعاون في مجال اقامة الحزام الاخضر في المناطق الصحراوية البعيدة عن مركز المدن".