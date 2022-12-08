انت الان تتابع خبر للمشاركة في القمّة العربية الصينية.. السوداني يغادر إلى الرياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الاخير "غادر إلى الرياض على رأس وفد حكومي رسمي؛ للمشاركة في القمّة العربية الصينية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية ".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس"، أن "الرئيس الصيني شي جينبينغ وصل الى المملكة في زيارة رسمية تمتد من يوم 7-9 من الشهر الجاري، للمشاركة في ثلاث قمم احداها قمة صينية – سعودية برئاسة الرئيس الصيني وملك السعودية محمد بن سلمان ومشاركة ولي العهد محمد بن سلمان".



وأضافت أن "القمتين اللتين سيحضرهما الرئيس الصيني هما قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية، وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية".