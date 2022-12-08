انت الان تتابع خبر بعثة الاتحاد الاوروبي: نسعى لتطوير العمل الأمني مع الجانب العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تؤكّد بعثة الإتّحاد الاوروبي أنّ ثمّة تعاونا كبيرا مع الجانب العراقي في ما يتعلّق بتقديم المشورة في مجال الأمن الداخلي، ويأتي هذا وسط تأكيدات حكوميّة على ضرورة الإهتمام بالمناطق التي حرّرت من سيطرة الإرهاب.

جهد كبير ومتواصل تقدّمه بعثة الإتّحاد الاوروبي في العراق التي تعمل على تقديم المشورة في جانب الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب فيما تسعى لتطوير العمل المشترك في هذه المجالات، اذ يقول المسؤولون في البعثة أنّ التعاون بينهم والجانب العراقي ينبغي أن يتطوّر خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق النجاح المنشود.

الجانب العراقي يؤكّد من جهته أنّ الحكومة تعمل على مواجهة ظواهر التطرّف فضلا عن تشجيع المجتمعات في المناطق المحررة لإدارة أساليب الحياة بعيداً عن تداعيات الإرهاب ويجري ذلك من خلال جملة قوانين شرّعت في هذا الإطار.

وتنصبّ جهود الحكومة الحالية في مجال التركيز على المحافظات التي تحرّرت من سيطرة الإرهاب والعمل على توفير ما تحتاجه من مستلزمات لتحقيق الإستقرار الذي يعتبر مطلباً رئيساً لعيش المواطنين في ظل أجواء هادئة.