انت الان تتابع خبر برلمان المكسيك يلاحق ميسي بعد "واقعة القميص" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدمت ماريا كليمنتي جارسيا مورينو، بطلب رسمي، لإدانة تصرف ميسي، جاء فيه: "يحث مجلس النواب بالكونغرس، وزارة الخارجية على إصدار إعلان ميسي شخصا غير مرغوب فيه داخل الأراضي المكسيكية، بسبب ازدرائه الواضح وعدم احترامه للمكسيك خلال كأس العالم".

أثار الفيديو الذي صوّر ميسي وهو يزيح بقدمه قميص المنتخب المكسيكي في غرفة الملابس، بعد فوز "راقصي التانغو" 2-0 بدور المجموعات في مونديال قطر، غضب المكسيكيين.

وجّه الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز تهديدا مبطنا للمهاجم الأرجنتيني بعد شعوره بالإساءة بسبب فيديو ميسي.

أضاف ألفاريز في تغريدة مصحوبة بوجه غاضب ولهب: "عليه (ميسي) أن يدعو الله ألا أمسك به".

دافع أندريس غواردادو، قائد منتخب المكسيك، عن ميسي، وقال للصحفيين: "من المتعارف عليه في غرفة تغيير الملابس، أن يتم رمي القمصان المتعرقة بشدة، على الأرضية، حتى لا توسخ المقاعد. سواء كانت قمصان اللاعبين أنفسهم أو قمصان الفريق الخصم".

وأوضح غواردادو: "القميص في الفيديو هو قميصي فقد استبدلته مع ميسي".

وهاجم قائد المكسيك الملاكم المكسيكي قائلا: "ربما لا يفهم كانيلو كيف يبدو الأمر في غرفة الملابس. كلامه كان سخيفا بالنسبة لي".