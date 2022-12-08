انت الان تتابع خبر البنك المركزي يكشف حقيقة قيام الفيدرالي الامريكي بمعاقبة المصارف العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، حقيقة وجود توجهات لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لمعاقبة بعض المصارف العراقية.

وقال مصدر مخول في البنك المركزي العراقي للسومرية نيوز، "ننفي وجود توجهات لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لمعاقبة بعض المصارف العراقية"، مبينا انه "لا صحة لهذه الأخبار التي تهدد سمعة القطاع المصرفي وقطاع الأعمال في العراق".

وأهاب البنك المركزي العراقي بمن ينقل الأخبار لتوخي الحذر بنقل المعلومات غير الدقيقة، مؤكدا بأن "جميع المصارف العراقية ممتثلة للقوانين والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي، لاسيما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".