انت الان تتابع خبر بعد مباشرته بمهامه.. قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد يصدر عدة توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "قائد شرطة محافظة ذي قار الجديد العميد مكي شناع باشر مهامه رسمياً".

واكد شناع، "تسخير الجهود لحماية المواطنين والمتظاهرين

وشدد قائد الشرطة، على "محاسبة كل من تسبب باراقة الدماء في ذي قار"، مشيرا الى "وجود قنوات تواصل لتهدئة الامور مع المحتجين".



وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد وجه، أمس الأربعاء، باستبدال قائد شرطة ذي قار إثر أحداث المحافظة الأخيرة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان إنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، فقد وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، باستبدال قائد شرطة محافظة ذي قار وتعيين العميد مكي شناع بديلاً عنه".

وفي وقت سابق، قتل وأصيب نحو 19 شخصاً، أمس الأربعاء، إثر مواجهات مع الأمن، على خلفية تظاهرات اندلعت في محافظة ذي قار.

