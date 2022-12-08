انت الان تتابع خبر السوداني يبحث مع وفد صندوق النقد الدولي التعاون بمجال الإصلاح الاقتصادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الاخير "استقبل وفد صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في العراق غازي شبيكات".

وأكد السوداني خلال اللقاء، "أهمية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين العراق وبرامج الصندوق التنموية، ودعمها مسار تمكين الاقتصاد العراقي"، وفق البيان.



وأشار البيان الى انه "جرت مناقشة دعم صندوق النقد لمنهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة، إلى جانب التعاون في مجال إصلاح النظام المصرفي العراقي وتطويره، وإسناد جهود العراق في مكافحة الفساد".