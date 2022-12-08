انت الان تتابع خبر إعفاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي من منصبه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن ‌الطلب الكويتي "سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر يوم الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون"، حيث يجتمع قادة دول المجلس في الرياض.

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية إن الكويت "تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي" بعد إعفاء الحجرف من منصبه.



وعين نايف الحجرف البالغ من العمر 51 عاما أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي في فبراير عام 2020، حيث تستمر ولايته لثلاث سنوات.

ومنصب الأمين العام يعينه المجلس الأعلى - رؤساء الدول الأعضاء - لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولم يسبق لمجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981، أن أعفى الأمين العام من منصبه.

