انت الان تتابع خبر أكثر من 150 ألفا لكل 100 دولار.. أسعار الصرف في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجَّلت أسعار بيع الدولار 150200 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 150100 دينار لكل 100 دولار.

فيما سجلت، أسعار بيع الدولار، أمس الأربعاء، 150400 دينار لكل 100 دولار، وأسعار شراء الدولار 150250 ديناراً لكل 100 دولار.



يذكر أن البنك المركزي العراقي أعلن في 19 كانون الأول 2020، رسمياً عن تعديل سعر صرف الدولار الأميركي ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي أقرها مجلس النواب.