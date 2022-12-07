انت الان تتابع خبر في كركوك.. تدمير "وكر مهم" لداعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، عن تدمير "وكر مهم" لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان، "تستمر قيادة العمليات المشتركة بإعداد الخطط لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، ووفقاً لمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة للقيادة، اذ استهدف طيران القوة الجوية بواسطة طائرة (سيزنا كرفان) وكراً مهماً للإرهابيين".

وأضافت أن الوكر "يعد مقر قيادة وسيطرة لعناصر عصابات داعش، ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك"، مشيراً الى أنه "تم تدمير الوكر بالكامل وتحويله الى ركام".