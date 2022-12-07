انت الان تتابع خبر بيان رسمي بشأن تظاهرات ذي قار: الحكومة تسعى لتحقيق المطالب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، المتظاهرين الى الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية، فيما أكد أن الحكومة تسعى الى تحقيق المطالب الجماهيرية.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إن "التظاهرات السلمية حق كفله الدستور العراقي وهناك توجيهات واضحة لتوفير الحماية الكاملة للمتظاهرين، وبعد الأحداث الجارية في محافظة ذي قار، وجه القائد العام للقوات المسلحة، بإرسال لجنة امنية عليا للتحقيق ومعرفة ملابسات إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم ومن أي جهة كانت".

وأضاف أن السوداني "شدد على أن القوات الأمنية هي المسؤولة عن حماية المتظاهرين السلميين، والحكومة تسعى الى تحقيق المطالب الجماهيرية".

ودعا البيان المتظاهرين الى "الابتعاد عن الاحتكاك مع القطعات الامنية والالتزام التام بتوجيهات الأجهزة الأمنية التي وجدت لحمايتهم وعلى الجميع كشف العناصر المغرضة وأصحاب الاجندات التي تسعى لتصعيد الموقف الأمني وإخراج التظاهرات عن مسيرتها السلمية".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، بوفاة شخصين وإصابة 17 آخرين في تظاهرات بمحافظة ذي قار، تطالب بتوفير الخدمات واقالة المحافظ.