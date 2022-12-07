استعدادًا لبطولة خليجي 25.. مدرب المنتخب الكويتي يفاجئ الجماهير

وجاء استدعاء "المطوع" الذي يعتبر أحد أساطير الكرة الكويتية، وعميد لاعبي العالم، بعد خروجه من قائمة المنتخب الكويتي لأول مرة منذ فترة طويلة، وذلك في مفاجأة لمتابعي وجماهير الكويت.

وسيكون "المطوع" على رأس قائمة منتخب الكويت، استعدادًا لبطولة خليجي 25، التي ستقام، في شهر يناير المقبل، في مدينة البصرة العراقية.



وخاض "المطوع" حتى الآن 196 مباراة دولية، في حين يلاحقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الذي خاض 195 مباراة.

يذكر أن هايف المطيري نائب رئيس اتحاد كرة القدم الكويتي للشؤون الفنية، أكد في وقت سابق أن قائمة المنتخب الوطني التي ضمت 26 لاعبًا لخليجي 25 في البصرة جاءت متماشية مع الظروف الراهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وأشار "المطيري"، إلى أن روي بينتو مدرب المنتخب الكويتي هو المسؤول عن اختيار القائمة، حيث اجتمعت معه اللجنة الفنية للاتحاد الكويتي لكرة القدم، واستمعت لوجهة نظره حول اختيار اللاعبين، وأبدت ثقتها الكاملة فيه، ومنحته كافة الصلاحيات الفنية ومطلق الحرية في اختيار القائمة.

