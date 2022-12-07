انت الان تتابع خبر الجيل الجديد: وضع ذي قار حساس ومعقد وعلى الحكومة حماية المتظاهرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عبد الواحد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه السومرية الفضائية، وضع محافظة ذي قار حساس ومعقد ويجب التعامل معه بانتباه"، وأوضحت ان "الشباب المتظاهرين يطالبون بمطالب مشروعة".

وأضافت: "على الحكومة الجديدة ان تضع إجراءات صارمة لحماية المتظاهرين وقانون حماية المتظاهرين يبدو انه سيكون قانون قتل المتظاهرين"، مؤكدة: "أتمنى على السوداني ان يكون حريص على دماء الشباب العراقي".



وأشارت عبد الواحد الى ان "الحكومة المحلية في المحافظة لم تعطي معلومات واضحة حول الاحداث، والمفروض ان وزير الداخلية ورئيس الوزراء يراقبوا الحدث ويتواصلوا مع القادة الامنيين في المحافظة"، مبينة ان "بالنسبة للاعتداء على المنتسب الأمني مرفوض كما هو مرفوض الاعتداء على المتظاهرين واستخدام السلاح الحي".

وشددت على انه "يجب ان يكون هناك تحقيق عادل وحقيقي ومحايد حول الاحداث في المحافظة".