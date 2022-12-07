انت الان تتابع خبر بعد رفضها تسليم "الباتريوت" لكييف.. بولندا تتهم المانيا بخيانة الامانة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش، خلال لقاء مع قناة "تي.في.بي" إن "الخطأ الأساسي للجانب الألماني تمثل في اللجوء إلى وسائل الإعلام، بعرض أنظمة باتريوت، قبل انتهاء المفاوضات".

وكتب وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك، على "تويتر"، أنه "يجري العمل على نشر صواريخ باتريوت على الأراضي البولندية وإخضاعها لنظام القيادة البولندي".



وقال بلاشتشاك: "بعد مناقشة مع وزارة الدفاع الألمانية أصبت بخيبة أمل حيال قرار رفض دعم أوكرانيا... نشر بطاريات باتريوت في غرب أوكرانيا من شأنه أن يعزز أمن بولندا وأوكرانيا".

وأضاف الوزير البولندي إنه "يجري العمل لهذا السبب على نشر البطاريات في بولندا".

وأصرت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت، على أن "تكون أنظمة الدفاع الجوي الألمانية جزءا من نظام الدفاع الجوي المتكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

