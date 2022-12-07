انت الان تتابع خبر السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء، استقبل وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي والوفد المرافق له".وأضاف: "وأعرب رئيس مجلس الوزراء خلال الاستقبال، عن سعي العراق الحثيث لإدامة أفضل العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الشراكة والتعاون على مختلف الصعد والمجالات".

وأشار المكتب الى ان "النعيمي سلم السوداني دعوة رسمية من القيادة الإماراتية، لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتباحث في تنمية العلاقات الثنائية، والتأكيد على توثيق عرى الصداقة والتعاون مع العراق".

