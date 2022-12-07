انت الان تتابع خبر واشنطن تجدد معارضتها لعمليات "المخلب – السيف" التركية في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن "واشنطن لا ترغب في أن تواصل تركيا هجماتها العسكرية في شمال غرب سوريا، رغم أنها تقر بحق أنقرة في الدفاع عن نفسها".

واضاف انه "لا نريد رؤية عمليات عسكرية تُجرى في شمال غرب سوريا، والتي ستعرض المدنيين لخطر أكبر مما هم عليه بالفعل وتهدد جنودنا وأفرادنا في سوريا وكذلك مهمتنا في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي".



وأكد أن "واشنطن تقر بحق تركيا في الدفاع عن نفسها، وخاصة ضد الإرهاب، وندرك الخطر الذي يتعرض له الشعب التركي لكننا لا نعتقد أن فكرة العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا هي أفضل وسيلة لمواجهة ذلك الخطر".

ومنذ أسابيع، تشن تركيا عملية "المخلب – السيف"، مشيرة إلى أنها "تستعد لغزو بري محتمل ضد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تصفهم بأنهم إرهابيون لكنهم يشكلون الجزء الأكبر من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة".



والأسبوع الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي لعبت دورا في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، إنها أوقفت جميع عمليات مكافحة الإرهاب المشتركة مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين بسبب القصف التركي على مناطق سيطرتها.