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نجم الارجنتين مهدد أمام هولندا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440553-638060290242195804.jpg
كأس العالم فيفا 2022

2022-12-07 | 17:55

نجم الارجنتين مهدد أمام هولندا

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بات ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، مهددًا بخسارة أحد لاعبيه البارزين في خط الوسط، خلال مباراة هولندا، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
ووفقًا لشبكة "أوليه" الأرجنتينية، فإن آنخيل دي ماريا، نجم الأرجنتين، تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، وبات جاهز للمشاركة ضد هولندا.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن رودريجو دي باول، غاب عن التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في أوتار الركبة.


وأوضحت الشبكة أن هناك شكوكًا كبيرة حول إمكانية لحاق دي باول بموقعة هولندا، يوم الجمعة المقبل.

كان موقع "TyC Sport" الأرجنتيني، قد أكد أن لاوتارو مارتينيز مهاجم المنتخب، يعاني من إصابة، قد تجعله غير قادر على الظهور بشكل كامل مع الأرجنتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تفوق على أستراليا بنتيجة (2-1) في الدوري ثمن النهائي من كأس العالم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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