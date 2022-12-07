نجم الارجنتين مهدد أمام هولندا

ووفقًا لشبكة "أوليه" الأرجنتينية، فإن آنخيل دي ماريا، نجم الأرجنتين، تدرب بشكل طبيعي مع المجموعة، وبات جاهز للمشاركة ضد هولندا.

وأشارت الشبكة الأرجنتينية إلى أن رودريجو دي باول، غاب عن التدريبات الجماعية، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في أوتار الركبة.



وأوضحت الشبكة أن هناك شكوكًا كبيرة حول إمكانية لحاق دي باول بموقعة هولندا، يوم الجمعة المقبل.

كان موقع "TyC Sport" الأرجنتيني، قد أكد أن لاوتارو مارتينيز مهاجم المنتخب، يعاني من إصابة، قد تجعله غير قادر على الظهور بشكل كامل مع الأرجنتين.

وكان المنتخب الأرجنتيني تفوق على أستراليا بنتيجة (2-1) في الدوري ثمن النهائي من كأس العالم.

