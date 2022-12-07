انت الان تتابع خبر بارزاني يدعو الى إنهاء "الاعتداءات" على الفلاحين في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الاعتداء على الفلاحين والمزارعين الكرد في حدود قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك، يشكّل مصدر قلق بالغ"، داعيا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الاتحادي إلى "الإسراع لإنهاء الاعتداءات التي يتعرض لها الفلاحون الكرد في داقوق ومناطق أخرى من كركوك، التي ينفذها أشخاص متنفذون، محاولين إخراج الكرد والاستيلاء على أراضيهم الزراعية ومصادرتها، بما يتنافى مع الشرع والقانون".واضاف ان "هذه الممارسات تتعارض تماماً مع مبادئ التعايش السلمي وفقرات المادة 140 من الدستور العراقي الدائم، ويجب على المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية وضع حد لمثل هذه الانتهاكات".