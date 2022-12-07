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انت الان تتابع خبر الأفضل في تاريخ كأس العالم.. إنفانتينو يعلق على دور المجموعات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440541-638060216304563288.jpg
كأس العالم فيفا 2022
2022-12-07 | 15:51
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عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، عن اشادته بمرحلة مجموعات مونديال قطر 2022، والتي شهدت تحقيق العديد من الأرقام القياسية.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد