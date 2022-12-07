الأفضل في تاريخ كأس العالم.. إنفانتينو يعلق على دور المجموعات

عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، عن اشادته بمرحلة مجموعات مونديال قطر 2022، والتي شهدت تحقيق العديد من الأرقام القياسية.