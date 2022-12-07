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الأفضل في تاريخ كأس العالم.. إنفانتينو يعلق على دور المجموعات

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كأس العالم فيفا 2022

2022-12-07 | 15:51

الأفضل في تاريخ كأس العالم.. إنفانتينو يعلق على دور المجموعات

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عبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، اليوم الأربعاء، عن اشادته بمرحلة مجموعات مونديال قطر 2022، والتي شهدت تحقيق العديد من الأرقام القياسية.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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