اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل خليجي البصرة

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فند الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تناولتها بعضُ وسائِل الإعلامِ ومواقع التواصلِ بشأنِ تَأجيلِ مَوعدِ مُنافساتِ بُطولةِ كأس الخليج العربيّ الـ 25 مطلع العام المُقبل.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012