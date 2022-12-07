انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل خليجي البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-440539-638060203208911067.png
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2022-12-07 | 15:29
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فند الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الأربعاء، المزاعم التي تناولتها بعضُ وسائِل الإعلامِ ومواقع التواصلِ بشأنِ تَأجيلِ مَوعدِ مُنافساتِ بُطولةِ كأس الخليج العربيّ الـ 25 مطلع العام المُقبل.
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