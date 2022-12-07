رئيس الجمهورية: البرنامج الحكومي يهتم بحل مشاكل جميع المحافظات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد خلال زيارته البصرة، وفق بيان لمكتبه ورد لـ الخليج 365، إن "هذه المحافظة عانت الكثير على مدى عقود، ويجب العمل الجدي وعلى المستويات كافة للنهوض بها، وأن تنعم بخيراتها، مشدداً على ضرورة تلبية مطالبها المشروعة وترسيخ السلم الاجتماعي".وأشار إلى "الدور الأساسي للعشائر وتكاتفهم في تمتين الجبهة الداخلية ومساندة القوات الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار، معتبراً أن البصرة عاصمة العراق الاقتصادية لامتلاكها كل المقومات لذلك، بفعل موقعها الجغرافي ومواردها الوفيرة".

وبحسب البيان، زار رشيد "مبنى محافظة البصرة والتقى محافظها أسعد العيداني وأعضاء الحكومة المحلية. واستمع إلى شرح تفصيلي من المحافظ حول مجمل الأوضاع في المحافظة والعراقيل التي تؤخر النهوض بواقعها على المستويات الخدمية والأمنية والاقتصادية". كما التقى بعدها عددا من شيوخ عشائر المحافظة ووجهائها ومدراء الأقضية والنواحي والدوائر الخدمية؛ لبحث جملة من القضايا ذات العلاقة بواقع المحافظة الخدمي والمعيشي والأمني.



وأعرب رئيس الجمهورية، عن "سعادته لزيارة البصرة واللقاء مع أهلها ومسؤوليها للاستماع إليهم لتطوير المدينة وحل مشاكلها، مؤكداً أن البرنامج الوزاري للحكومة يهتم بحل مشاكل المواطنين في جميع المحافظات وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتثبيت الأمن والاستقرار".

وأضاف الرئيس، أن "للبصرة مكانة عزيزة في نفوس العراقيين، ومحط اهتمام الحكومة العراقية والفعاليات السياسية والقوى الوطنية، منوهاً إلى أن مؤسسات الدولة الدستورية ستعمل من أجل النهوض بالبصرة وتحسين أوضاعها البيئية والاقتصادية والخدمية والتعليمية وتعويضها عن الإهمال الذي عانت منه خلال العقود الماضية".

وأكد رشيد "ضرورة استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في المحافظة لتشجيع حركة الاستثمار والقطاع الخاص، مشدداً على أهمية العمل بشكل جدي لتطوير البصرة في مجالات البنية التحتية كافة، وإعادة النظر بقانون الاستثمار وتعديله بما يتناسب والمرحلة الحالية والاستثمار الأمثل لارتفاع أسعار النفط الذي قد لا يدوم طويلا، والعمل على إيجاد بدائل اقتصادية مستدامة".

ودعا، جميع العراقيين إلى "العمل بجد وإخلاص من أجل تقدم العراق من خلال تنشيط الواقع الزراعي من خلال معالجة مشكلة هدر المياه واستخدام طرق الري الحديثة والالتزام بالحصص المائية وإيقاف التجاوزات على الأنهر وتنظيف وإدامة القنوات الأروائية، مؤكداً أهمية الحوار مع دول المنبع للوصول إلى تفاهمات نهائية تضمن لنا ولأجيالنا حصصاً عادلة من المياه".

وتقدّم رئيس الجمهورية، وفق البيان، "بالتهاني على استضافة بطولة خليجي ٢٥ لكرة القدم في البصرة مطلع العام القادم، متمنياً أن تكون البطولة التي ستجمع الأشقاء على أرض العراق بشرى خير للعراق".

