انت الان تتابع خبر رونالدو يكسر حاجز الصمت ويعلق على عدم مشاركته امام سويسرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وغاب كريستيانو رونالدو عن المشاركة بشكل أساسي في المباراة الحاسمة لمنتخب البرتغال في دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2022 أمام سويسرا، بعدما انتقده فرناندو سانتوس مدرب الفريق بسبب رد فعله عقب استبداله في مواجهة كوريا الجنوبية بختام دور المجموعات.ورغم غياب رونالدو، إلا أن "المنتخب البرتغالي قدم عرضًا ممتعا أمام سويسرا من خلال تسجيله 6 أهداف ليفوز بنتيجة 6-1 بفضل الهاتريك الذي سجله المهاجم الشاب جونكالو راموس، الذي شارك بشكل أساسي بدلا من القائد المخضرم البالغ من العمر 37 عاما".

وبعد نهاية المباراة، لجأ رونالدو إلى حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليشارك صورا له وهو يحتفل مع الفريق، مشيرا إلى أنه "استمتع بالفوز المذهل لفريقه".



وقال رونالدو: "يوم رائع للبرتغال، بنتيجة تاريخية في أكبر مسابقة في كرة القدم العالمية".

وأضاف نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق: "معرض فاخر لفريق مليء بالمواهب والشباب.. منتخبنا يستحق التهنئة، الحلم حي حتى النهاية".

ونال الدون البرتغالي بعض الانتقادات بعدما شوهد وهو يسير في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس بمفرده، ليترك زملائه في الملعب وهم يحتفلون مع الجماهير بالفوز العريض.

يذكر أن "كريستيانو رونالدو فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بعد مقابلة مفاجئة مع الإعلامي بيرس مورجان، هاجم فيها إدارة النادي والمدير الفني الهولندي إيريك تين هاج".

