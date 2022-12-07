انت الان تتابع خبر المالية تنجز تاسع وجبات الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات والأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دائرة الموازنة التابعة لها انجزت اليوم، اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل (بكالوريوس) ضمن ملاك عدد من الوزارات والبالغة (٣٠٢) درجة (الوجبة التاسعة) وكالآتي:•وزارة التخطيط ٤٦•وزارة الثقافة ٤٨•وزارة العمل ٤٩•وزارة العدل ١٠٩•وزارة البيئة ٥٠".

وتابعت، أن "ذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨١ لسنة ٢٠٢٢، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة ٣، ومن المشمولين بالقرار رقم ٥٩ لسنة ٢٠١٧، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٧".

ونوهت، إلى أنه "سيتم تزويد الوزارة بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي، على ان يتحمل مجلس الخدمة ووزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

