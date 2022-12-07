انت الان تتابع خبر الحكيم يوجه دعوة تخص مرتكبي الجرائم بحق العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان، إن "الإحاطة التي قدمها فريق التحقيق الأممي "اليونيتاد" الخاص بجرائم داعش والذي عرضه أمام سفراء مجلس الأمن الدولي واعتبار ما ارتكبته عصابة داعش الإرهابية عام 2014 آبان احتلالها أجزاء من أرض العراق جرائم حرب سيما وأنها تضمنت إشارة خطيرة لاستخدام الأسلحة الكيميائية والبايلوجية في عملياتها الإرهالية ضد المدنيين العزل وقوات الأمن العراقية، ينبغي أن تكون منطلقا لتدويل تلك الجرائم نظرا لفداحتها وفظاعتها".وأضاف، أن "التقرير الأممي يؤكد أن داعش صورة مطابقة للنظام الصدامي المباد الذي استخدم ذات الأسلحة المحرمة دوليا ضد العراقيين في مجازر شاخصة بأوجاعها حتى الساعة"، مشيرا الى انه "لولا فتوى الدفاع الكفائي والاستجابة الكبيرة لها من أبناء شعبنا العراقي والتي أدت إلى هزيمة المشروع الداعشي الإرهابي الذي كاد أن يحرق العراق والمنطقة ويهدد المصالح الدولية".

وبحسب البيان، دعا الحكيم "الحكومة ووزارتا العدل والخارجية الى التواصل مع المنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية لإنصاف ذوي الضحايا"، لافتاً الى "ضرورة العمل على التنسيق مع شرطة "الأنتربول" الدولية لملاحقة واعتقال كل من تلطخت يده بدماء العراقيين الأبرياء من المجرمين الهاربين خارج العراق".

