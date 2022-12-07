انت الان تتابع خبر التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس الجمهورية إلى البصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء 7 كانون الأول 2022، إلى محافظة البصرة بزيارة يقوم خلالها بالاطلاع على واقع المدينة واحتياجاتها.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، ان الأخير "سيلتقي بعدد من المسؤولين المحليين والشخصيات الأكاديمية والعشائرية في المحافظة".

وأضاف البيان، "كان في استقبال رئيس الجمهورية، في مطار البصرة الدولي محافظ البصرة أسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين في المحافظة".

ويرافق رئيس الجمهورية وفد وزاري يضم كلاً من وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ووزير البيئة نزار محمد سعيد ووزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله ووزير الكهرباء زياد علي فاضل ووكيل وزير النفط كريم حطاب وعضو مجلس النواب الدكتور آسو فريدون، وفقا للبيان.