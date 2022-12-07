انت الان تتابع خبر بلاسخارت: لم نبحث مع السيد السيستاني أي مسألة سياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلاسخارت في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، "ناقشنا مع السيد السيستاني أهمية حكمة المرجع الأعلى ودعمه للتعايش السلمي".

وأشارت الى، أن "اللقاء لم يشهد مناقشة الملف السياسي"، معتبرة "لقاء السيستاني يوما عظيماً".



وأضافت: "السيد السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق".

وبينت ممثلة الأمم المتحدة: "هناك قيمة كبيرة في لقائنا مع السيد السيستاني".

بدوره، قال الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس: "أنقل تحيات الأمين العام للأمم المتحدة والبابا فرنسيس للسيد السيستاني".

ولفت الى، أن "الأمم المتحدة تدعم المصالحة الوطنية وحماية الحضارات في العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، برفقة الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس، الى محافظة النجف؛ للقاء بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

