انت الان تتابع خبر اجتماع دولي ثلاثي مرتقب في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الأردني والمصري: " تمّت مناقشة مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالعراق والأردن ومصر"، مبينا أن "آلية العمل الثلاثي بين الدول الثلاث تستند للعمل المشترك".وأضاف حسين: " خلال اللقاء تمّت مناقشة المشاريع الاقتصادية ومؤتمر بغداد بنسخته الثانية الذي سينعقد في عمان خلال العشرين من الشهر الحالي"، مؤكدا أن هنالك اجتماعات مقبلة في بغداد".

من جهته بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال المؤتمر أن"الأردن يقف مع العراق ودعم أمنه وسيادته وأن العراق بدأ بعملية الإعمار ، مؤكداً أن هنالك اجتماعاً مرتقباً بين الأردن ومصر في العراق".

فيما أشار وزير الخارجية المصري سامح شكري "نعمل على تعزيز التكامل بين مصر والعراق والأردن نقدم الدعم الكامل للعراق ووحدة أراضيه".

