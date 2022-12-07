انت الان تتابع خبر أمريكا.. حزب بايدن يفوز بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفاز السناتور المنتهية ولايته على المرشح الجمهوري، هيرشل ووكر، المدعوم من الرئيس السابق، دونالد ترامب.

ويعزز هذا الانتصار الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ.

وانطلقت في ولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، جولة الإعادة في الانتخابات على مقعد مجلس الشيوخ، الذي تنافس عليه السناتور الديمقراطي، رافائيل وارنوك، والجمهوري هيرشل ووكر، لاعب كرة القدم الأميركي السابق المدعوم من ترامب.



وللمرة الثانية خلال عامين، يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع في هذه الولاية الجنوبية الهامة لاختيار عضو مجلس الشيوخ في انتخابات الإعادة، بعد فشل أي منهما في الحصول على 50 في المئة المطلوبة من الأصوات.

وكان وارنوك قد حصل على نسبة 49.4 في المئة من الأصوات في انتخابات الثامن من نوفمبر، فيما حصل ووكر على 48.5 في المئة، والمرشح الليبرالي، تشيس أوليفر، على 2.1 في المئة من الأصوات.

ووفق النظام الانتخابي المعمول به في ولاية جورجيا، يفوز المرشح في جولة الإعادة الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات.

