انت الان تتابع خبر بلاسخارت تصل النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وصلت الى محافظة النجف لمقابلة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني".

وأضاف ان "‏ميغيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي لتحالف الحضارات يرافق ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت".



وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي، بأن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ستزور محافظة النجف لمقابلة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني.

وتجري ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، زيارات عديدة للمراجع الدينية والشخصيات السياسية بين فترة أخرى.