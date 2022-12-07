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اليوم.. بلاسخارت تزور النجف لمقابلة المرجع الأعلى السيستاني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ستزور، اليوم الأربعاء، النجف لمقابلة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني".

وتجري ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، زيارات عديدة للمراجع الدينية والشخصيات السياسية بين فترة أخرى.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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