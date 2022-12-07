انت الان تتابع خبر اليوم.. بلاسخارت تزور النجف لمقابلة المرجع الأعلى السيستاني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ستزور، اليوم الأربعاء، النجف لمقابلة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني".



وتجري ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، زيارات عديدة للمراجع الدينية والشخصيات السياسية بين فترة أخرى.