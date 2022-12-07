رونالدو يوضح حقيقة انتقاله الى النصر السعودي

وعقب تأهل البرتغال لدور الثمانية بكأس العالم في قطر بفوز ساحق 6-1 على سويسرا، ظهر رونالدو الذي غاب عن التشكيلة الأساسية، أمام الصحفيين لفترة قصيرة في المنطقة المختلطة بملعب لوسيل.

ورد على السؤال المنتظر بشأن انتقاله للنصر كما زعمت صحيفة "ماركا" الإسبانية.



وقال رونالدو الذي أصبح لاعباً حراً عقب فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي: "لا، هذا ليس صحيحاً".

وتكهنت "ماركا" بأن رونالدو، هداف ريال مدريد ويوفنتوس السابق، سينضم للنصر السعودي في يناير المقبل لمدة عامين مقابل 200 مليون يورو.

وفسخ يونايتد عقده بالتراضي مع رونالدو الشهر الماضي، بعد أن قال قائد منتخب البرتغال في مقابلة تلفزيونية، إنه شعر بالخيانة من النادي وإنه لا يحترم المدرب إريك تن هاغ، لتنتهي الفترة الثانية له مع النادي الذي انضم إليه في أغسطس 2021 بعد فوزه بثمانية ألقاب كبيرة خلال الفترة 2003-2009.

