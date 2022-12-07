انت الان تتابع خبر روسيا تدرس 3 خيارات “صارمة" للرد على "السقف الأوروبي" للنفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودخل الحد الأقصى للسعر البالغ 60 دولارا للبرميل، الذي وضعته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، حيز التنفيذ يوم الاثنين في محاولة لتقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

وردا على ذلك، يفكر الكرملين والحكومة الروسية في حظر مبيعات النفط لجميع الدول التي أيدت هذا السقف، بحسب فيدوموستي.



ومن شأن هذا الخيار أيضا حظر المبيعات من خلال وسطاء، وليس فقط من روسيا مباشرة، والخيار الثاني الذي يخضع للبحث هو حظر الصادرات بموجب عقود تتضمن شرط سقف السعر، بغض النظر عن البلد المستفيد.

وذكرت الصحيفة أن الخيار الثالث سيضع حدا أقصى للخصم من أسعار خام الأورال الروسي عن خامات القياس العالمية.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال أمس الثلاثاء إن آلية رد روسيا على سقف أسعار النفط ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر كانون الأول. وفي وقت سابق قال إن روسيا قد تخفض إنتاجها النفطي لكن ليس بدرجة كبيرة.



وذكرت بلومبرج أن روسيا تدرس أيضا وضع حد أدنى للسعر لمبيعاتها النفطية الدولية.