انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية ووزير النقل يؤكدان ضرورة معالجة مشاكل الخطوط الجوية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير استقبل وزير النقل رزاق محيبس، وجرى في اللقاء، بحث أهم الملفات في قطاع النقل وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويواكب التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال".وأكّد رئيس الجمهورية، "أهمية قطاع النقل وتطويره وأن يكون ضمن أولويات الحكومة في تنفيذ برنامجها"، مشيراً إلى "بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بالطرق البرية الرئيسة التي تربط المحافظات، بسبب الوضع السيئ لبعض هذه الطرق والإهمال الذي تعاني منه".

وتطرق رشيد، إلى "موضوع الخطوط الجوية العراقية"، مشدداً على "ضرورة العمل بسرعة لمعالجة مواقع الخلل والمشاكل التي تعاني منها الخطوط حفاظاً على سمعتها الطيبة التي اتصفت بها"، وفق البيان.



وبين رئيس الجمهورية، أن "الخطوط الجوية والمطارات تعتبر الواجهة الحضارية لأي بلد"، مؤكدا "أهمية التقيد بالمعايير العالمية من ناحية الالتزام بمواعيد الطيران والنظافة وتقديم الخدمات".

وتناول حديث رئيس الجمهورية موضوع الموانئ العراقية وخطوط السكك الحديد والتأكيد على أهمية تطويرها بما ييسر خدماتها للمواطنين ويعزز الاقتصاد.

من جانبه، أثنى وزير النقل، على "ما تفضل به فخامة الرئيس، وبيّن أن المستقبل سيعزز قيمة قطاع النقل لما يتميز به العراق من موقع جغرافي مهم وحيوي يربط دول آسيا بدول أوروبا".

واستعرض الوزير، "خطط الوزارة لتطوير القطاع والمعوقات التي تواجه هذا التوجه".

وأوضح وزير النقل أنه "تم وضع دراسة مفصلة لملف الخطوط الجوية وتحديد مواقع الخلل والمشاكل التي تعاني منها المفاصل الرئيسية في هذه المؤسسة، ووضع الخطط الفاعلة لمعالجتها".

وفيما يخص الموانئ العراقية، بيّن الوزير إن "من أولويات الوزارة حاليا إكمال مشروع ميناء الفاو، والعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في تدريب الكوادر العراقية في مجال إدارة الموانئ، وتخطط الوزارة لعقد مؤتمر علمي لطرح الأفكار والرؤى في هذا المجال".

وأشار السعداوي الى، أن "هناك مشاريع للخطوط الحديدية يجري التخطيط لإنجازها لربط العراق مع دول الجوار"، لافتا إلى أن "هناك خطة عمل لإكمال قطار بغداد تضمن توسعة وزيادة عدد محطاته كونه يعتبر متنفساً للعاصمة ووسيلة لخفض الاختناقات فيها".