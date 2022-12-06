انت الان تتابع خبر الخاصة بكشف قتلة المتظاهرين.. السوداني يعيد لجنة تقصي الحقائق الى العمل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "السوداني اعاد لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين الى العمل بعد تعليقها لمدة عام كامل".

وبعد ايام من استلام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في 2020، اعلن عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ماجرى في تشرين 2019.

