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الخاصة بكشف قتلة المتظاهرين.. السوداني يعيد لجنة تقصي الحقائق الى العمل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "السوداني اعاد لجنة تقصي الحقائق الخاصة بالكشف عن قتلة المتظاهرين الى العمل بعد تعليقها لمدة عام كامل".

وبعد ايام من استلام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في 2020، اعلن عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول ماجرى في تشرين 2019.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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